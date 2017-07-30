Ankara'da orman yangını

ANKARA (AA) – Ankara’nın Beypazarı ilçesinde çıkan orman yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Geyikpınar Mahallesi ile Kozalan Mahallesi arasındaki Karaçukur mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü arazözü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.