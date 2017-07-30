Ana Sayfa   >   Genel   >   Ankara'da orman yangını

Ankara'da orman yangını

– Beypazarı ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

30 Temmuz 2017 Pazar, 18:25

Benzer Konular

Asker arkadaşları 27 yıl sonra Kızılcaham'da buluştu
Beypazarı'da hacı adayları uğurlandı
Heyelan tehlikesi tepe kaldırtıyor

ANKARA (AA) – Ankara’nın Beypazarı ilçesinde çıkan orman yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Geyikpınar Mahallesi ile Kozalan Mahallesi arasındaki Karaçukur mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü arazözü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Ankara BEYPAZARI orman yangını

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com