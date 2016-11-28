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Ankara'da otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

28 Kasım 2016 Pazartesi, 15:15
Ankara'da otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

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ANKARA (AA) – Ankara’da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Bulvarı’ndan ODTÜ istikametine giden Rıdvan D. yönetimindeki 34 TZ 3895 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağaçlık alana peyzaj malzemesi indiren 45 K 1944 plakalı kamyona çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Rıdvan D. ile yanındaki Yunus D, olay yerinden geçen özel bir ambulans ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ankara trafik kazası

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