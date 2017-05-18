Ana Sayfa   >   Güncel   >   Ankara’da pazar günü kapatılacak yollar

Ankara’da pazar günü kapatılacak yollar

Ankara Valiliğinden yapılan yazılmış açıklamada, “21 Mayıs 2017 Pazar günü saat 10.00’da Ankara Spor Salonu’nda (Ankara Arena) “AK Parti 3.

18 Mayıs 2017 Perşembe, 20:10

Benzer Konular

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik: Türk siyasetindeki Berlin duvarı yıkılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan istihdam seferberliği yorumu
Bin adet fidan toprakla buluşturuldu

Ankara Valiliğinden yapılan yazılmış açıklamada, “21 Mayıs 2017 Pazar günü saat 10.00’da Ankara Spor Salonu’nda (Ankara Arena) “AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi” yapılacağı bildirilmiştir. Laf konusu kongre ile ilgili olarak yoğun bir katılım olacağı bildirildiğinden 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 20.00’den itibaren kongre sona erene değin Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane kavşağı arası ile antre ve çıkışları, Baruthane Kavşağı- Millet Kavşağı arası, İstanbul Caddesi-Baruthane Kavşağı arası çift çevrili tabi varyantlar), Hipodrom Caddesi-Talatpaşa Bulvarı (Ulaştırma Kavşağı ile Opera Köprüsü arası bütün giriş ve çıkışları/Gar Kavşağı alt geçidi dahil) ve Kazım Karabekir Caddesi’nin (Anadolu Meydanı-İstanbul Caddesi arası) araç trafiğine kapatılacaktır” denildi.  

Musa Erdoğan

Ankarada günü haber haberler kapatılacak pazar yollar

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com