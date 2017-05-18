Ankara’da pazar günü kapatılacak yollar

Ankara Valiliğinden yapılan yazılmış açıklamada, “21 Mayıs 2017 Pazar günü saat 10.00’da Ankara Spor Salonu’nda (Ankara Arena) “AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi” yapılacağı bildirilmiştir. Laf konusu kongre ile ilgili olarak yoğun bir katılım olacağı bildirildiğinden 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 20.00’den itibaren kongre sona erene değin Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane kavşağı arası ile antre ve çıkışları, Baruthane Kavşağı- Millet Kavşağı arası, İstanbul Caddesi-Baruthane Kavşağı arası çift çevrili tabi varyantlar), Hipodrom Caddesi-Talatpaşa Bulvarı (Ulaştırma Kavşağı ile Opera Köprüsü arası bütün giriş ve çıkışları/Gar Kavşağı alt geçidi dahil) ve Kazım Karabekir Caddesi’nin (Anadolu Meydanı-İstanbul Caddesi arası) araç trafiğine kapatılacaktır” denildi.

Musa Erdoğan