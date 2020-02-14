Ankara'da psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen kişi evini ateşe verdi
ANKARA (AA) – Ankara'da psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen bir kişi, ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdikten sonra kaçtı.
Keçiören Aktepe Mahallesi 429. Cadde'de Mahalle Muhtarı Şaban Özdemir'in eşi ve 4 çocuğuyla yaşadığı 4 katlı binanın teras katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki binanın teras katına da sıçradı.
Yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven aracılığıyla müdahale ettikleri yangını yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu söndürdü.
– Yangını bipolar bozukluğu olan oğlunun çıkardığını ileri sürdü
Basın mensuplarına açıklamada bulunan Şaban Özdemir, yangını bipolar bozukluğu bulunan oğlu Selahattin Özdemir'in çıkardığını söyledi.
Gece saatlerinde çevresine zarar verdiği sırada elinden yaralanan oğlunu hastanede tedavi ettirdiklerini belirten Özdemir, sabah saatlerinde oğlunun çıkardığı yangını diğer çocuklarının fark etmesi üzerine evden kendilerini dışarı attıklarını anlattı.
Olay sonrası evden kaçan oğlunun psikolojik rahatsızlığından dolayı sürekli çevresine zarar verdiğini ifade eden Özdemir, tedavi için yetkililerden yardım istedi.
Polis, yangını çıkardığı iddia edilen Selahattin Özdemir'in yakalanması için çalışma başlattı.
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