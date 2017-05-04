Ankara’da sağlık çalıştayı

ANKARA (AA) – Ankara’da Sağlık Bakanlığı’nın katkılarıyla Zekai Tahir Burak Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından, “Fertilitenin Korunması – Onkofertilite Çalıştayı” düzenlendi.

Zekai Tahir Burak Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen çalıştaya Sağlık Bakanlığı çalışanlarının yanı sıra Türkiye genelinden öğretim görevlileri ve doktorlar katıldı.

Zekai Tahir Burak Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştayın kanserli hastaların üreme durumu, üreme sorunları ve ihtiyaçlarının analizlerinin gözden geçirilerek hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere başarı ile ulaşılması amacıyla yapıldığını söyledi.

Kadın üreme hücresinin dondurulmasının henüz yaygınlaşmadığını vurgulayan Üstün, bunun yaygınlaştırılması noktasında çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Üreme çağı kanserlerinin son dönemlerde iyice yaygınlaştığını ve sayı olarak da çok arttığını vurgulayan Üstün, şunları söyledi: “Kanserle iç içe yaşamak zorunda kalan hastalarımız var. 2014 yılında üremeye yardımcı tedavi uygulamaları yönetmeliğinin çıkmasından sonra artık kadın hastalarımızın üreme hücreleri ve üreme dokuları saklanabiliyor. Bunun sayesinde de kanser hastalarımızın kemoterapi, radyoterapi öncesinde üreme hücrelerinin dondurulması imkanı elde ettik. Bu çalıştay ile bu alanda yapılacak çalışmalar için bir yol haritası çizeceğiz. Çalıştay için on bir hocamızı davet ettik ve hocalarımız bu işi Türkiye’de yapan uluslararası düzeyde yayınları olan ve dünyada çalışmaları olan hocalarımız. Biz onlardan aldığımız fikir ve deneyimleri bir araya getirerek kendi hastanemizle yumurta dondurması, çalışmalarına başlamayı hedefledik ve bu tedavi yönetimin de yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz.”

Çalıştaya katılan Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile tüm sorunları masaya yatırdıklarını ve çözümler üretmeye başladıklarını aktaran Üstün, “Bu çalıştay sonrasında da inşallah bu uygulamaları getirip hastalarımızın mağduriyetlerini bu anlamda önlemeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

Çalıştay sonrası hazırlanacak kitapların kadın doğum camiasına dağıtılacağını kaydeden Üstün, şöyle konuştu:

“İnşallah Sağlık Bakanlığımızın desteğiyle de bu uygulamaları daha yaygın hale getireceğiz. Konunun önemi artmış durumda. Kamu hastaneleri anlamında bizlerde bu işe girmek istiyoruz. Biz bugüne kadar embriyo ve erkek üremesini donduruyorduk. Bu ülkemizde zaten yaygın olarak yapılıyor. Kadın üreme hücresinin dondurulması henüz yaygınlaşmadı. Birkaç merkezde yapılıyor biz kamu hastanesi olarak bunu aktif olarak yapmak için yola çıktık ve bu işi yapmak üzere bu çalıştayı düzenledik.”

Üreme yardım tedavi merkezi anlamında son yıllarda ciddi anlamda çalışmalar yapıldığını söyleyen Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Tedavi Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Kalaycı ise, elde edilen bu başarılara yenisini katmak veya mevcut başarılara biraz daha eklemek adına kendilerinin önünü açacağını söyledi.

Onkoloji hastalarının tedavilerinin ücretsiz yapıldığını ancak üreme sağlığının korunması adına yapılan tedavilerin şu anda ücretli yapıldığını ifade eden Kalaycı, konuşmasına şöyle devam etti:

Türkiye’de 47 üreme yardım tedavi merkezi bulunduğu belirten Kalaycı, “Bunlardan 33 tanesi kamu hastanelerinde, diğer kalanları özel sektörlerde. Ayrıca birde müstakil olarak açılmış üreme yardım genel merkezimiz var. Bu konuyla uğraşan 2 bin civarında hekim arkadaşımız görev yapmakta.” ifadelerini kullandı.