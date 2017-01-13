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Ankara'da silahlı kavga: 2 ölü

13 Ocak 2017 Cuma, 03:35

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ANKARA (AA) – Başkentte aynı evi paylaşan ve akraba oldukları öğrenilen 3 kişiden 2’si, aralarında çıkan kavga sonucu silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesi Atış Caddesi’nde bir apartman dairesinde yaşayan ve akraba oldukları belirtilen 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer Keskin ve adının Ahmet olduğu öğrenilen kişilere, Ö.D. tarafından silahla ateş edildiği ileri sürüldü. Ö.D’nin daha sonra olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleriyle apartmana girmek isteyen ölen kişilerin yakınları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Kalabalık grup, gergin bekleyişin ardından maktullerin cesetlerinin cenaze nakil aracına konulmasından sonra dağıldı.

Kavgada öldürülen iki kişinin cesetleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, katil zanlısı Ö.D’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara cinayet keçiören

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