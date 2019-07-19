Ankara'da TOKİ konutları sahiplerine teslim ediliyor

ANKARA (AA) – Ankara'da Nallıhan ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edileceği tarihler belirlendi.

Nallıhan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nallıhan Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan, Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının 169 hak sahibine teslim 22-29 Temmuz'da sahiplerine teslim edilecek.

Çevre düzenlemesi de tamamlanan 169 konutun hak sahiplerine B1-1,B1-2'deki 31 konut 22 Temmuz'da, B1-3,B1-4 31 konut 24 Temmuz'da, B1-5, B1-6 30 konut 25 Temmuz'da, B1-7, B1-8 31 konut 26 Temmuz'da, C1-1, C1-2 30 konut ve C1-3 16 konut 29 Temmuz'da hak sahiplerine verilecek.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çayırhan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan sosyal alanlarla birlikte hak sahiplerine 169 konutun teslim edileceğini söyledi.

Alanda çevre düzenleme ve yolların yapımının da tamamlandığına belirten Öntaş, "Vatandaş rahatlıkla konutlarına ulaşabilecek ve yapılan çevre düzenlemesiyle birlikte modern bir görünüme kavuştu. Herkese hayırlı olsun ve güle güle otursunlar." dedi.