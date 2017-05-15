Ankara'da trafik kazaları: 1 ölü, 5 yaralı

ANKARA (AA) – Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Gülsem Buran (71), Güvenç Mahallesinde sulama göletine ailesiyle piknik yapmaya geldi.

Otomobilde otururken park halindeki sürücüsü olmayan kamyonun üzerine doğru geldiğini fark eden Buran, araçtan inip kaçmaya başladı.

Freni boşaldığı belirtilen kamyonun altında kalan Buran, ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırılan Buran, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dursun Aydın’ın kullandığı 19 HG 347 plakalı otomobil, Ciğir Mahallesi mevkisinde Kamer Malçok’un kullandığı 06 KA 5809 plakalı otomobil ile daha sonra sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir araçla çarpıştı.

Kazada, Dursun Aydın’ın kullandığı otomobildeki aynı aileden Fatma, İbrahim, Emire Aydın ile diğer araçlardaki İlayda Şener ile Kamer Malçok yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sürücülerden Dursun Aydın’ın Saraç Mahallesi’nde vefat eden babasının cenazesinden döndüğü öğrenildi.