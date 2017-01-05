Ankara'da trafik kazaları

ANKARA (AA) – Ankara’nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara -Beypazarı karayolunda seyir halindeki Nuh Yıldırım’ın kullandığı 06 DK 0372 plakalı otomobil, Akkaya Mahallesi yakınlarında yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak takla attı.

Kazada sürücü Yıldırım ile araçta bulunan, isimleri henüz öğrenilemeyen eşi ve oğlu yaralandı.

Aynı güzergahta Akçakavak yolu kavşağında Mustafa Kaya yönetimindeki 06 BHE 66 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhalarına çarparak yol kenarına savruldu.

Kazada sürücü Kaya, çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.