Ana Sayfa   >   Genel   >   Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı

Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı

09 Kasım 2016 Çarşamba, 04:40
Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı

Benzer Konular

Başkent'te silahlı yaralama
Başkent'te silahlı yaralama
Tarım Kooperatifi Başkanı Orhan'dan Ekici'ye ziyaret
Tarım Kooperatifi Başkanı Orhan'dan Ekici'ye ziyaret
Beypazarı'da MEBBİS toplantısı
Beypazarı'da MEBBİS toplantısı

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir taksinin refüjdeki ağaca çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden Ankara yönüne giden Ertuğrul Gazi Çangır yönetimindeki 06 CDT 41 plakalı taksi, Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı’nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada, sürücü Çangır ile araçta bulunan yolcu Abdulsamet Gökçayı, takside sıkışarak yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalelerinin ardından Ankara’daki bazı hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Ankara Çubuk Kaza taksi trafik kazası yaralı

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet