Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı
ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir taksinin refüjdeki ağaca çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden Ankara yönüne giden Ertuğrul Gazi Çangır yönetimindeki 06 CDT 41 plakalı taksi, Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı’nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada, sürücü Çangır ile araçta bulunan yolcu Abdulsamet Gökçayı, takside sıkışarak yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalelerinin ardından Ankara’daki bazı hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.