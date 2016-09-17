Ankara'da trafik kazası: 6 yaralı
– Çubuk ilçesinde bir kamyonetle, otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
17 Eylül 2016 Cumartesi, 20:08
ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Erken Dilaver yönetimindeki 06 DM 5833 plakalı kamyonet, Çubuk- Şabanözü yolu Akkuzulu Kavşağı’nda, Aydın Bostan idaresindeki 06 AN 4999 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Furkan Kerim, Şefika ve Ayşegül Bostan, Berna Nur, Satı ve Fatma Tekin yaralandı.
Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.