Ankara'da trafik kazası: 6 yaralı
30 Ekim 2016 Pazar, 18:10
ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Fatih Baştan yönetimindeki 06 S 4760 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki Berat ile Rauf Denktaş caddelerinin kesiştiği kavşakta Kur’an Kursu öğrencilerini taşıyan Murat Kocaman idaresindeki 06 AG 9587 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücülerden Murat Kocaman ile araçlardaki Muhammet Emin, Mustafa Şentürk, Gönül, Arzu ve Batuhan Baştan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.