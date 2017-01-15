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Ankara'da trafik kazası: 7 yaralı

15 Ocak 2017 Pazar, 10:55

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ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Ali Çardak idaresindeki 06 GP 001 plakalı otomobil, Yenice Kavşağı’nda, Yaşar Bal’ın kullandığı 06 BG 6507 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobillerden biri yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Çardak ile araçlardaki Meliha Kuvvetliışık, Mahir Yerlice, Serpil, Alihan, Hatice ve Bahadır Bal yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çubuk Esenboğa trafik kazası yaralı

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