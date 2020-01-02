Ankara'da yabancı uyruklu sokak satıcılarına operasyon
ANKARA (AA) – Başkentte 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen Narkotik ekipleri, tamamı Suriye uyruklu 10 zanlıyı gözaltına aldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, başkentin çeşitli bölgelerinde, sokak satıcı örgütlenmesi ile uyuşturucu ticareti yaptıkları ve tamamı Suriyeli şahıslardan oluşan bir suç örgütünün varlığını belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti.
Yürütülen çalışmalar kapsamında İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen 19 ayrı adrese, Özel Harekat ekipleriyle birlikte sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
AA ekibince görüntülenen operasyonlarda suç örgütüne üye oldukları iddia edilen 10 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin kurdukları suç örgütü aracılığı ile Ankara'nın çeşitli noktalarında sokak satıcısı örgütlenmesi ile uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi
Gözaltına alınan zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramaların devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.
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Ankara'da yabancı uyruklu sokak satıcılarına operasyon
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