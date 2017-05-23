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Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu üyeleri, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile tanıdık olmayan görev mensuplarının katılacağı Türkiye Odalar ve Borsalar Bi.

23 Mayıs 2017 Salı, 21:14

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Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu üyeleri, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile tanıdık olmayan görev mensuplarının katılacağı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 73. Genel Kurul Toplantısı, 24 Mayıs 2017 Çarşamba günü 08.00-18.00 saatleri arasında TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde yapılacaktır.
Söz konusu genel kurul ile ilgili olarak 24 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 07.00’den itibaren görüşme sona erene değin Alpaslan Türkeş Caddesi (Beştepe Köprüsü Söğütözü Caddesi istikameti giriş varyantı) vasıta trafiğine kapatılacaktır.

Bu güzergâhı kullanan vatandaşlarımızın, trafiğe kapatılan yol durumunu dikkate almalarının yardımsever olacağı değerlendirilmektedir” ifadesi kullanıldı.  

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