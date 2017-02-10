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10 Şubat 2017 Cuma

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Ankara'da yoğun sis

10 Şubat 2017 Cuma, 22:00

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ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ve Akyurt ilçelerinde yoğun sis etkisini sürdürüyor.

Yoğun sis nedeniyle Ankara – Çankırı Yolu D-140 kara yolunun özellikle Altınova, Büğdüz ve Çamköy mevkisi ile Esenboğa Havaalanında içerisinde bulunduğu Ankara – Çubuk kara yolunun Yenice, Esenboğa, Güldarpı, Sünlü mevkisinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Güzergahtaki trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

Ankara Çubuk sis Ulşım yol

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