Ankara'da yoğun sis

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ve Akyurt ilçelerinde yoğun sis etkisini sürdürüyor.

Yoğun sis nedeniyle Ankara – Çankırı Yolu D-140 kara yolunun özellikle Altınova, Büğdüz ve Çamköy mevkisi ile Esenboğa Havaalanında içerisinde bulunduğu Ankara – Çubuk kara yolunun Yenice, Esenboğa, Güldarpı, Sünlü mevkisinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Güzergahtaki trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.