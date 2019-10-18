Ankara'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
ANKARA (AA) – Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yusuf Salış'ın kullandığı 06 BA 5067 plaka kamyon, D140 karayolu Ayvaşık kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Muhsin Çınar idaresindeki 06 HC 4268 hafif ticari araca arkadan çarptı.
Kamyonun sürüklediği araç, önünde duran Soner Kaya'nın kullandığı 03 AAB 433 plakalı pikaba, pikap da önündeki Hayrettin Emektar'ın idaresindeki tıra çarptı.
Meydana gelen zincirleme kazada, hafif ticari araç, pikabın altına girdi.
Kazada, hafif ticari aracın şoförü Çınar ile araçta bulunan Şenay Gözükara, Ayşe Doğan, Ayşegül Güven ve Derya Emirdoğan Candır yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.
-
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
-
Kütahya'da raybüsün çarptığı minibüsün sürücüsü ağır yaralandı
-
Aksaray'da koyun otlatma kavgası: 8 yaralı
-
Vali Ayhan'dan alabalık üretim tesisine ziyaret
-
Sivasspor, Galatasaray maçına hazır
-
Konyaspor öğrencilere sporu sevdirecek
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.