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Ankara'daki “Şeker Atölye” projesi

01 Kasım 2016 Salı, 18:45
Ankara'daki "Şeker Atölye" projesi

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ANKARA (AA) – Ankara Kalkınma Ajansı ve Beypazarı Kaymakamlığı işbirliği ile hazırlanan “Şeker Atölye” projesi sürüyor.

Beypazarı Evliye Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesinde, proje kapsamında süren eğitime 10 kişi katılıyor.

Proje Koordinatörü Demet Bağlarlı ve Okul Müdürü Hikmet Karakaya koordinatörlüğünde verilecek eğitimin sonunda kursiyerlere sertifika verilecek.

Proje kapsamında, pasta hazırlanışı, süslenmesi ve sunulması konularında eğitim verilecek.

Ankara Şeker Atölye

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