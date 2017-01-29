Ankara'daki trafik kazası

ÇANKIRI (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazesi, Çankırı’da defnedildi.

Ankara Adli Tıp Kurumundan alınan Hüseyin Ambarcı, eşi Sıddıka Ambarcı ve yeğeni Yağmur Çatar’ın cenazeleri, memleketleri Çankırı’nın Eldivan ilçesine getirildi.

Büyük Cami’de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ambarcı çifti ile Çatar’ın cenazeleri, ilçe mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Ambarcı çifti ve Çatar’ın aileleri ile Eldivan Belediye Başkanı Nusrettin Gökçer ve vatandaşlar katıldı.

Ankara’da dün, Necmettin B. idaresindeki 06 AE 9828 plakalı kamyonet, Çubuk-Şabanözü karayolu Aşağı Emirler Kavşağı Handeresi Köprüsü’nde Volkan Ambarcı’nın kullandığı 06 YJM 28 plakalı otomobil ile Bayram Baş yönetimindeki 06 ADB 991 plakalı otomobile çarpmıştı.

Kazada, araçlardaki Yağmur Çatar (14) ile Sıddıka ve Hüseyin Ambarcı (55) yaşamını yitirmiş, sürücüler Baş ile Ambarcı ve Recep Aldemir yaralanmıştı.