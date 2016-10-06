Ankara'daki trafik kazası

ANKARA (AA) – Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında yaralanan Fidan Yıldız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Selametli Mahallesi kavşağında kamyon ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 24 kişi arasında yer alan Fidan Yıldız (57), tedavi gördüğü İbni Sina Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze öncesinde kazanın olduğu yerde toplanan bir grup mahalle sakini, Ankara-Konya karayolunu yaklaşık bir saat ulaşıma kapattı. 5 kilometre araç kuyruğunun oluştuğu yere gelen Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer grupla görüştü. Eyleme son veren grup, daha sonra yolu ulaşıma açtı.

Yıldız’ın cenazesi, Kaymakamı Şenol Esmer ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ın da katıldığı törenin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Duruay, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda güvenlik önlemi alınması için çaba sarf edeceklerini söyledi.

Konya yolu üzerinde bazı köylere geçişte kör nokta olduğu ve sıkıntılar yaşandığını bildiklerini belirten Duruay, “Daha önce 5 kavşağımızın çalışmaları yapıldı. Selametli ve Bağiçi mahalleleri için de çalışma başlatılmıştı. Bu yolla ilgili ne gerekiyorsa yapacağız.” dedi.

Ankara-Konya yolunun Selametli Mahallesi kavşağında önceki gün Mehmet Remzi Polat idaresindeki 45 UA 0510 plakalı mandalina yüklü kamyonun Seyfettin Öztürk’ün kullandığı 06 DC 7880 plakalı otobüsle çarpışması sonucu 24 kişi yaralanmıştı.