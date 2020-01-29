Ankara'dan depremzedelere yardım tırları gönderildi
ANKARA (AA) – Ankara'nın Yenimahalle, Mamak ve Kızılcahamam ilçelerinden Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara, yardım malzemeleri gönderildi.
Yenimahalle Belediyesinin çağrısı üzerine vatandaşlar, battaniye, kıyafet, çocuk bezi, kuru gıda malzemesi, elektrikli ısıtıcı gibi birçok insani ihtiyaç malzemesini belediye yetkililerine teslim etti.
Paketlenen bazı yardım kolilerinden mektuplar çıktı.
Biriktirdiği paralarını ve oyuncağını gönderen Elanur Özdemir, mektubunda, "Sizi Seviyorum. Üzüldüm. Size hediye gönderiyorum." ifadelerini kullandı.
Bir anne de 1,5 yaşındaki çocuğu adına yazdığı mektupta, "Henüz 1,5 yaşındayım. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Kabul ederseniz çok mutlu olurum. Her zaman dualarımızdasınız. Allah yar ve yardımcınız olsun." şeklinde satırlara yer verdi.
Yenimahallelilere duyarlılıkları nedeniyle teşekkür eden Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle'de bir aile olduğumuzu görmekten, hemşerilerimin duyarlılığından dolayı çok mutlu oldum. Yenimahalle iyi insanlar kentidir." dedi.
– Mamak Belediyesinden depremzedelere yardım
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin talimatı doğrultusunda, içinde battaniye, giyecek ve kuru gıda gibi çeşitli ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım tırının yanı sıra Mamak Belediyesine ait çay, çorba ve salep araçları da deprem bölgesine gönderildi.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin de Elazığ'a giderek depremzedelerle bir araya geldiği bildirildi.
– Kızılcahamam'dan ikinci tır yola çıktı
Depremzedeler için Kızılcahamam’dan yardım dolusu ikinci tır yola çıktı.
AFAD koordinasyonunda, Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından hazırlanan ikinci yardım tırı, Elazığ'a dualarla uğurlandı.
Belediye Başkanı Süleyman Acar, emeği geçenlere teşekkür etti.
-
Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası
-
Basketbolda maçın ardından
-
İttifak Holding Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
-
YTB'den Türkiye Bursları alan Kırgız öğrenciler mutfaklarını tanıttı
-
Karne harçlıklarını Elazığ'daki depremzedelere gönderdi
-
Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.