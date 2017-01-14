Ankara'dan kısa kısa

ANKARA (AA) – Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Beypazarı temsilciliği, sabah ve yatsı namazı buluşmaları kapsamında öğrencilerle camide bir araya geliyor.

AGD Beypazarı Temsilcisi Cengiz Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerle her hafta sonu değişik mescit ve camilerde buluştuklarını söyledi.

Bugün de Sanayi Camisinde sabah namazında İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldiklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

“Namazı hep birlikte kıldıktan sonra Kuran-ı Kerim okundu, tesbihat ve dua yapıldı. Daha sonra cami cemaati ve gençlerle hep birlikte kahvaltı yaptık. Bu etkinlik sayesinde öğrencilerle güzel bir kaynaşma sağlamaya çalışıyoruz. Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan da zaman zaman kahvaltı ve sohbetimize iştirak etmektedir. Kendilerine teşekkür ediyorum. Etkinliklerimiz sürecek.”

– Anonslarla sokak hayvanlarına sahip çıkıyorlar

Beypazarı Belediyesi, hoparlörlerden yaptırdığı anonslarla vatandaşlardan sokak hayvanları için Mahalle köşelerine yemek bırakmalarını istedi.

Anonsların ardından harekete geçen duyarlı vatandaşlar, çetin kış şartları nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken kedi ve köpekler için köşe başlarına mama ve yiyecek bıraktı.

Vatandaşlardan Recep Yılmaz, yemek artıklarını bazı noktalara bırakarak kedi ve köpeklerin karınlarını doyurmasına vesile olduğunu söyledi.

Birçok kurum ve kuruluşta yemek artıkları ve ekmek kırıklarının boşa gittiğini savunan Yılmaz, “Bunların boşa gitmemesi, çöpe atılmaması için kedi ve köpeklere yemek olarak verdim, vicdanen şimdi çok rahatım. Hayvanların kış günlerinde açlıktan telef olmasına göz yumamayız.” ifadesini kullandı.

– Siyer-i Nebi yarışması

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kızılcahamam Temsilciliğince Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrencilere altın hediye edildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye’deki tüm lise ve ortaokullarda 300 binin üzerinde, Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinden de 465 öğrencinin müracaat ettiği yarışmanın sonuçları belli oldu.

Buna göre, Siyer-i Nebi sorularının tamamını doğru cevaplayan Kızılcahamam İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Furkan Yaman ve Çamlıdere İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammet Talha Demir birinci oldu.

Liselerde de Kızılcahamam’da Rüveyda Hanım Atalay, Çamlıdere’de Hüseyin Cengiz birincilik elde etti.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere 4 yarım, 4 çeyrek ve 2 gram altın hediye edildi.

Ayrıca, ilk 10’a giren öğrencilere de çeşitli hediyeler takdim edildi.