Ankara'dan kısa kısa

ANKARA (AA) – Nallıhan ilçesinde Nasuh Paşa İlkokulunda eğitim gören 300 öğrenciye güvenli internet ve zararları anlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliğinden uzman polis memuru Hamza Albayrak, okulun salonunda öğrencilere, sosyal medya ve internet bağımlılığı ile mücadele yöntemlerini anlattı.

Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, öğrencilere olduğu gibi velilerin de sosyal medya ve internet bağımlılığı ile mücadele yöntemleriyle ilgili bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Nasuh Paşa İlkokulu Müdürü Engin Arıkan, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekiplerine, sunum için teşekkürlerini sundu.

– İzcilerden özel öğrencilere ziyaret

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ergin İzci Grubu, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Beypazarı Eti Soda AŞ ile Beypazarı Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Müdür Yardımcısı Engin Turan ve Rehber Öğretmen Özkan Erdoğdu'nun eşlik ettiği izci grubu, Eti Soda AŞ ile Beypazarı Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun özel öğrencileriyle izcilik andını içti, ardından öğrencilere izci elbiseleri giydirilerek, oluşturulan iki grup öğrenci ile birlikte izci çadırı kuruldu.

Çadırlarda barınma ile yaşam koşulları gösterilen, izcide olması gereken araç ve gereçler tanıtılan özel öğrenciler, izci olmanın ve çadırda yaşamanın sevincini yaşadı.

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi izci grubu öğrencileri, burada eğitim öğretim gören engelli öğrencilerle birlikte izcilik faaliyetinde bulunduklarını ve hep birlikte olmanın sevincini yaşamak ve onları motive etmek için okula geldiklerini söyledi.

Eti Soda AŞ Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Levent Yüksel, böylesi bir organizasyon için Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ergin Turan ve Rehber Öğretmen Özkan Erdoğdu'ya ve izci grubunu oluşturan öğrencilere teşekkürlerini sundu.