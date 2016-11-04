Ana Sayfa   >   Genel   >   Ankaradan yola çıkan tanklar Silopide

Ankaradan yola çıkan tanklar Silopide

Ankara ve Çankırı’dan 2 gün önce meydana çıkan 28’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesindeki tank ve zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, gece yarısı Silopi’ye ulaştı.

04 Kasım 2016 Cuma, 07:46
ankaradan-yola-cikan-tanklar-silopide

Benzer Konular

icisleri-bakanligindan-hdp-aciklamasi
İçişleri Bakanlığından HDP açıklaması
15-temmuz-sehitleri-fidanlarla-yasatilacak
15 Temmuz şehitleri fidanlarla yaşatılacak
eski-cumhurbaskani-ve-basbakanlara-soru-gonderilecek
Eski Cumhurbaşkanı ve Başbakanlara soru gönderilecek

Ankara ve Çankırı’dan 2 gün önce meydana çıkan 28’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesindeki tank ve zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, gece yarısı Silopi’ye ulaştı. Emniyet birimlerince yoğun güvenlik önlemleri alındığı sevkiyat konvoyu Şehit Binbaşı Ercüment Türkmen Kışlası’na konuşlandırıldı. 

Ayaz Müldür

Ankara haber haberler silopi tank

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet