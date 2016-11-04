Ankaradan yola çıkan tanklar Silopide
Ankara ve Çankırı’dan 2 gün önce meydana çıkan 28’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesindeki tank ve zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, gece yarısı Silopi’ye ulaştı.
04 Kasım 2016 Cuma, 07:46
Ankara ve Çankırı’dan 2 gün önce meydana çıkan 28’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesindeki tank ve zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, gece yarısı Silopi’ye ulaştı. Emniyet birimlerince yoğun güvenlik önlemleri alındığı sevkiyat konvoyu Şehit Binbaşı Ercüment Türkmen Kışlası’na konuşlandırıldı.
Ayaz Müldür