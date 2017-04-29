Ankaragücü şampiyonluk kupasını aldı

ANKARA (AA) – Ankara 19 Mayıs Stadı’nda sezonun 34. ve son hafta maçında Hatayspor’u 2-0 yenen MKE Ankaragücü, karşılaşmanın ardından düzenlenen törende, yaklaşık 20 bin taraftarının önünde şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Sarı-lacivertli futbolcular maça çıkarken, Hataysporlu oyuncular ellerinde karanfillerle rakiplerini alkışladı.

Stadı tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarların, maçın başlamasının ardından yaktıkları meşaleleri sahaya atmasının üzerine karşılaşma kısa süre durdu.

Karşılaşma boyunca tribün gösterileri yapan taraftarlar, hakem Serkan Ergün henüz bitiş düdüğünü çalmadan sahaya girdi. Bunun üzerine hakem maçı bitiren düdüğü çaldı ve saha tamamen taraftarla doldu. Oyuncular ve teknik ekip, soyunma odasına gitmek durumunda kaldı.

Kupa töreni

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili İbrahim Usta, sahanın ortasına kurulan platformda yapılan törende, kupayı kaptan Serkan Balcı’ya verdi.

Futbolcular, teknik ekip ve Mehmet Yiğiner başkanlığındaki yönetim kurulu, bütün tribünleri dolaşarak şampiyonluk sevincini stadı tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlarla paylaştı.

Stattaki kupa törenin ardından sarı-lacivertli futbolcular, üstü açık otobüsle şehir turu atarken taraftarlar da kulüp tarafından organize edilen Anadolu Meydanı’ndaki kutlamalara katılmak üzere stattan ayrıldı.

MKE Ankaragücü, 2011-2012 sezonunda Spor Toto Süper Lig’e, 1 yıl sonra da TFF 1. Lig’e veda etmiş ve Spor Toto 2. Lig’e düşmüştü.

Muhabir: Musa Samur