Ankaralı şampiyon kırkımcılara uluslararası iş imkanı

İSTANBUL (AA) – Ankara Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanlığı tarafından Beypazarı’nda düzenlenen Ulusal Kırkım Şampiyonasında dereceye giren kırkımcılara, Yeni Zelanda ve Avustralya’dan teklif geldi.

Ankara Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ulusal Kırkım Şampiyonasını ve Türkiye’deki kırkım çalışmalarını takip eden ülkeler, yarışmanın şampiyonları başta olmak üzere çalışmak isteyen profesyonel kırkımcılara kapılarını açtı.

Ankara Beypazarı’nda mayıs ayında düzenlenen Ulusal Kırkım Şampiyonasında dereceye giren kırkımcılar, Yeni Zelanda ve Avustralya’dan davet aldı. Sertifikalı Kırkımcı Mete Kılınç ile Ulusal Kırkım Şampiyonasında derece elde eden Kadir Sarı’ya bu ülkelerden iş teklifi geldi. Kılınç ve Sarı, bu teklifi değerlendireceklerini dile getirdi.

Aralık ayında başlayan kırkım için Türk kırkımcılarla çalışmak isteyen ülkelere gidenlerin günlük kazancı 600 dolara kadar çıkabiliyor. Yeni Zelanda ve Avustralya, kırkım sezonu için Türkiye’den profesyonel kırkımcılarla çalışmak niyetinde.

– “Dünya standartlarında kırkımcı yetiştiriyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanı Özgür Güven, Türkiye’de ilk kez düzenlenen Ulusal Kırkım Şampiyonası sonrası böyle bir gelişmenin yaşanmasının kendilerini heyecanlandırdığını ve gururlandırdığını belirtti.

Şampiyonadaki amaçlarının, kırkım mesleğinin gelecek nesillere aktarılmasında pay sahibi olmak ve kırkımcıları mesleğe teşvik etmek olduğunu bildiren Güven, şunları kaydetti:

“Bu şampiyonadan önce Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bir ilki daha gerçekleştirdiğimiz halk eğitim merkezleri aracılığıyla kırkım eğitimleri verdik. Ankara ve diğer illerden katılmak isteyen kırkımcılara da kapımız bu eğitim için açık. İlkini geçen sene yaptık. İkincisini de çok yakın zamanda Ankara Gölbaşı’nda yapacağız. Amacımız, kırkımcıları sertifikalandırmak ve kırkım eğitimi sahibi vatandaşların da hem ülke içi hem ülke dışında iş sahibi olmalarına olanak sağlamaktı. Bu da geçtiğimiz günlerde meyvelerini verdi.

Avustralya ve Yeni Zelanda’dan talepler gelmeye başladı. İlki şampiyonada dereceye giren kardeşlerimize idi. İnanıyorum ki talep daha da artacaktır. İkinci şampiyonadan sonra daha da fazla kırkımcıya teklif geleceğini umut ediyoruz. Verdiğimiz eğitim sonucunda dünya standartlarında kırkımcı yetiştiriyoruz. Bu kırkımcılara da talep olacağına inanıyoruz. Türkiye’de de kırkımcı açığı mevcut.”

Türkiye’de kırkım ile geçimini sağlayanların kış aylarında da çalışmak istediğini ifade eden Güven, “Bizim amacımız farklı yarım kürede bulunan ülkelerle çalışmak, ki kırkımcılar bizim ölü sezonumuzda orada kırkım yapsınlar. Biz, kırkımcılarımıza her türlü ekipman desteğini de veriyoruz. Kırkımcıların sağlığı için de bazı çalışmalarımız var. Ekipman, eğitim, yurt dışında tanıtım ve sağlık desteği ve her şeyden ötesi başkanımız Melih Gökçek’in talimatı üzerine kırkımcıların yanında olduğumuzu hissettireceğiz.” açıklamasında bulundu.