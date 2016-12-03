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Ankaralılar karın tadını çıkardı

Ankara’da güne kar ile ’merhaba’ diyen Başkentliler karın yoğun olarak yağdığı Elmadağ Kayak Tesislerine akın etti.

03 Aralık 2016 Cumartesi, 16:02
ankaralilar-karin-tadini-cikardi

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Ankara’da güne kar ile ’merhaba’ diyen Başkentliler karın yoğun olarak yağdığı Elmadağ Kayak Tesislerine akın etti. Kızakla kayarak kayın zevkini çıkaran vatandaşlar piknik yapmayı da ihmal etmediler. Soğuk havaya rağmen özellikle çocuklar karın zevkini çıkardı. Büyüklerde çocuklara taş çıkarırcasına adeta çocukluklarını baştan yaşadı.

Karın tadını çıkaran çocuklar, “Fazla soğuk ama kar fazla güzel, çok eğleniyoruz” derken aileler ise “Çocuklarımız güzel bir hafta sonu geçirsin diye geldik, natürel bizler de karın tadını çıkarıyoruz, çocukluğumuza geri döndük” şeklinde konuştular.

Ankara Ankaralılar Çıkardı karın tadını

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