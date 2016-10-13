Ana Sayfa   >   Genel   >   Ankara'nın başkent oluşunun 93. yıl dönümü

Ankara'nın başkent oluşunun 93. yıl dönümü

13 Ekim 2016 Perşembe, 10:59
Ankara'nın başkent oluşunun 93. yıl dönümü

Benzer Konular

15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
AK Parti Kadın Kolları üyeleri, aşure dağıttı
AK Parti Kadın Kolları üyeleri, aşure dağıttı
FETÖ'nün kapatılan yurdu, devlete kazandırıldı
FETÖ'nün kapatılan yurdu, devlete kazandırıldı

ANKARA (AA) – Ankara’nın başkent oluşunun 93. yıl dönümü, Kızılcahamam’da kutlandı.

Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanındaki Atatürk Anıtında tören düzenlendi.

Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney ile diğer protokolün katıldığı tören, anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Törende Kızılcahamam Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Müjgan Sezer, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından tören sona erdi.

Ankara'nın başkent oluşu Kızılcahamam

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet