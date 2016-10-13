ANKARA (AA) – Ankara’nın başkent oluşunun 93. yıl dönümü, Kızılcahamam’da kutlandı.

Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanındaki Atatürk Anıtında tören düzenlendi.

Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney ile diğer protokolün katıldığı tören, anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Törende Kızılcahamam Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Müjgan Sezer, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından tören sona erdi.