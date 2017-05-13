Ankara’nın en büyük gastronomi akademisi açıldı

TÜMAR 14 sene önce gastronomiye yük veren Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Mehmet Haberal göre kuruldu. TGA bu gastronomi girişiminin devamı olarak halka vereceği eğitimlerle hizmete açıldı. TÜMAR ve TGA Müdürü Doç. Dr. Hakan Turgut ve Milletlerarası Master Şef Deniz Orhun bu organizasyonla çoğu projeye imza atacaklarını belirtti.

TGA, öğrenci eğitiminin yanı sıra ulusal ve milletlerarası kayda değer birçok etkinliğe imza atacak. Türk mutfağıyla ilgili kayda değer araştırmaların yapılacağı akademi, içeriği ve bin metrekarelik büyüklüğü ile Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Öğrencilerin yanı sıra gastronomi üzerine olan araştırma ve uygulamayı halka açık kurslar ve derslerle de yürütecek olan TGA, düzenlenecek olan kurs ve atölye çalışmalarıyla gastronomi alanında milletlerarası akredite kuruluşlarından sertifika elde etme olanağı sağlayacak. Thermopolium Gastronomi Atölyelerinde yetiştirilecek şef adaylarına verilecek uluslararası standartlardaki eğitimin kalitesi, teknolojisinin modernliği ve kullanılan ürünlerin doğallığıyla Türk ve dünya gastronomi alanının gelişimi ve tanıtılmasını sağlayacak lider bir kurum olarak öne çıkıyor.

Türk Araştırma ve Uygulama Merkeziyle ortak projeler yürüten TGA, eski dönemde şifa olarak kullanılan gıdaları sofralarımıza dinç ve lezzetli reçeteler olarak getirecek. Thermopolium Gastronomi Akademisi’nde, gastronomiye gönül vermiş bütün katılımcılara ilk olarak Türk mutfağı olmak üzere dünyanın değişik mutfakları ve kültürleri hakkında detaylı veri verilecek. Merkez bununla birlikte kursiyerlere ve öğrencilere kazandırılacak teorik ve uygulamalı eğitimlerle geleneksel ve modern mutfak reçetelerinin hazırlanması ve yenilerinin oluşturulmasında arabulucu bir kurum olmayı hedefliyor.

“Ankaralılara 7’ den 70’ e eğitim verebileceğimiz bir merkez açtık”

Başkent Üniversitesinde öğrencilerin fazla dar bir şekilde 4 yıl okuyabileceğinin altını çizen Milletlerarası Master Şef Deniz Orhun, “Okuldan şef olarak mezun olduğunuzda uluslararası normlarda yarışır bir bilgiye sahip oluyorsunuz. Kültürümüzü içe doğru öğreniyorsunuz kendinize özgüveniniz oluyor. Burası bilimin merkezi olduğu için gastronominin bilimsel açıdan incelenmesi bizim için manâlı. Yedikleriniz davranışlarınız olur. Hipokrat’ın dediği gibi ‘Yedikleriniz ilacınız olsun, ilacınız yedikleriniz olsun’dedi.

Ankaralılara 7’ den 70’ e eğitim verebilecek bir merkez açtıklarını kaydeden Şef Deniz Orhun,”Başkent Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Araştırma ve Kullanım Merkezi’ne yan olarak kurulan Thermopolium Gastronomi Akademisi olarak Ankaralılara eğitim tahsis etmek amacı ile 7’den 70’ e eğitim verebileceğimiz, özellikle üniversite ortamını soluyup güzel projelerde yer alabilecekleri bir merkez açtık. Türk mutfağı pastacılık, fırıncılık, yemek yemek üzerine; gastronomi açısından çok zengin. Biz burada keza bilimsel keza de kültürel yönünü ön plana dışlamak istiyoruz. Kayda Değer olan yemeğin fiziğini ve kimyasını bir şekilde sunmak. Türk kültürü her kültür göre takip, taklit edilen bir kültür. Uluslararası ortamda tanıtabileceğimiz, öğrencilerimizi yetiştirebileceğimiz bir mutfak açıldı. Türk gastronomisine bedel katacak onu daha ileriye götürecek bir çalışma yaptık. Başkent Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın 2003 yılında kurduğu Türk Mutfak Kültürü Tatbik ve Araştırma Merkeziyle başlattıkları gastronomi gelişim hareketini TGA ile devam ettiriyoruz”” diye konuştu.

Türk mutfağının dünyada tanınmaya değer olduğunu bildiren Şef Deniz Orhun, “İnsan nasıl beslenirse o şekilde hareket ediyor. Toplumların, firmaların kalifiyeli elemana ihtiyacı var. Enerji tasarrufu yapmamız gerekiyor. İklim değişimlerinden etkilenmemek ve sıhhat maliyetlerini yıkmak için daha kuvvetli beslenmemiz gerekiyor. Bu manzara açısıyla öğrencilerimize gastronomi eğitimini bu donanımlı mutfakta vermek sevinç kaynağı. Hoş projelere imza atacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Ankara’nın en büyük gastronomi akademisidir”

İnsan yaşamında en temel ihtiyaç beslenmenin toplumsal kimliğin oluşmasında manâlı bir role sahip olduğunu söyleyen TÜMAR Müdürü Doç. Dr. Hakan Turgut, “Malzemelerin seçimi hazırlanması ve sunuşunu da kapsayan kültür ile yemek yemek arasındaki ilişkiyi sanatsal gözle inceleyen gastronomiye olan alaka Türkiye’ de ve dünyada artan bir şekilde artmaktadır. Türkiye’deki üniversitelerde aşçılık, gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinde ciddi bir artış olmuştur. Üniversitelerimizde 53 aşçılık ön lisans bölümü 42 gastronomi ve mutfak sanatları bölümü açılmıştır. Gastronomiyi bir hobi veya sanat olarak görebilen genci yaşlısı bir arayış içerisine girmiştir. Ayrı bölgesel lezzetlere olan merak ve sosyalleşme namına gastronomi eğitimi ve kursları ünlü ve yetenekli şefler eşliğinde kendi ürettiği yemeği yeme zevkine sunan işletme olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’ de 30’ a yakın, Ankara’da ise 8 adet gastronomi okulu bulunmaktadır. Prof. Dr. Mehmet Haberal öncülüğünde sağlık üniversitesi olarak yola meydana çıkan Başkent Üniversitesi’nde gastronomi ile ilgili akademik eğitimler olarak; Turizm İşletmeciliği ön lisans ve lisans programı, bu sene birincil kere öğrenci alacak olan Hoş Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesindeki Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü, Sağlık Durumu Bilimleri Fakültesinde Beslenme ve Diyetetik bölümü, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bölümünde ise A0şçılık programlarımız bulunmaktadır” biçiminde konuştu.

TGA’nın Ankara’nın en büyük gastronomi akademisi olduğunu söyleyen Doç. Dr. Hakan Turgut, “Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’nde bulunan Türk Mutfak Kültürü Araştırma ve Kullanım Merkezine emrindeki olarak kurulacak olan TGA gastronomi araştırmalarına ev sahipliği yapacak Ankara’nın en büyük gastronomi akademisidir. TGA adı Anadolu’daki antik kentlerden esinlenerek verilmiştir. Mutfaklarda her öğrenci için bir fırın 4 gözlü ocak, gazlı ızgara, yıkama kesme alanları, kamera sistemi, laboratuvarlar sesli ve görüntülü haberleşme sistemleri otomatik yangın söndürme sistemi, yüksek enerjik emiş havalandırma sistemlerimiz bulunmaktadır. Keza iki soğuk hava depomuz, iki kuru yiyecek içecek ve araç gereç depomuz buluşma ve dinlenme salonlarımız öğretim elemanları odası, soyunma odaları ve duşlar bulunmaktadır. 3’ er saatlik workshoplardan başlayarak, aylık amatör ve 8 aylık profesyonel eğitimlere 10 öbür branştan meşhur ve profesyonel şefler öncülüğünde kurslar ve eğitimleri ile dağıtılmış yemek kültürü araştırmaları yapılacaktır. TÜMAR Ankaralıların yemek yapma sanatına ve yemek yemek yeme zevkine yeni tatlar katmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

En iyi mutfağın Türk mutfağı olduğunu kaydeden Başkent Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ali Haberal, “Yeni bir iş alanı, yeni bir iş artan dünyada Türkiye’de aranan meslekler haline gelen gastronomiyi hizmete aldık. Kültür ve yemeğin birleşimi yurdumuzun her köşesinde ayrı bir yemek yemek kültürü ve alımlılık var. En iyi mutfak Türk mutfağıdır” açıklamasında bulundu.

Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üstteki Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal da, “Başkent Üniversitesi’ni kurduktan sonra öbür bölümler oluşturduk. Türk mutfağı ile ilgili manâlı kaynaklar belgeler var, bunları ölçmek ister misiniz? dediler. Ocak olmadan yemek yapabilir misiniz? Beceri orada. Ocak olmadan yemek yapabilmekte onun anahtarı bizdedir. Dünyada birçok yer gördüm bizim yemeklerimizin tadını bulmak zor. Aşçılarımız becerikli, bu konuda enerjiye ihtiyacımız var enerji olmadan bir şey yapamazsınız” biçiminde konuştu.

Gastronomi Duayeni Hüseyin Özer, “Dünyanın her yerinde Türk misafirperverliğini biz en üst seviyede yapıyoruz. Kuzumuz, tavuğumuz varsa keseriz. Ecnebi usulü gerçekleştirmek dürüst değildir. Burada Türk mutfağı olacak bir birincil yaşanıyor. Ben o Türk bölümünü üstlenmek istiyorum, onun için buraya geldim” ifadelerini kullandı.

Başlangıç renkli gösterilere de sahne oldu Aşçılar moda defilesi sunarken, “Dekanlar ve Müdürler” yarışıyor etkinliğinde Dekanlar ve müdürler hünerlerini sergileyerek en güzel makarnayı yerine getirmek için birbirleri ile yarıştı. 7 kişinin yer aldığı yarışta Süreyya Üzmez, Deniz Orhun ve Hüseyin Özer’den oluşan jürinin belirlediği ilk üç kişiye ödül verildi.

Açılışa; Milletlerarası Master Şef Deniz Orhun, TÜMAR ve TGA Müdürü Doç. Dr. Hakan Turgut’un yanı sıra, Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Idare Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal da katıldı.

Cem Geçimini Sağlama – Mustafa Apaydın – Zeynep Babacan

