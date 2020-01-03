Ankara'nın yeni bir “üniversite hastanesi” oldu
ANKARA (AA) – Lokman hekim sağlık grubuna ait Sincan'daki Ankara Hastanesi, 1 Ocak itibarıyla Lokman Hekim Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştü. Hastane, artık tedavi hizmetlerinin yanı sıra akademik faaliyetlerde de bulunacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1996'dan bu yana sağlık hizmeti veren Lokman Hekim Sağlık Grubu bünyesinde 5 hastane ve 2 tıp merkezi bulunuyor. Yılda ortalama 1 milyon hastaya yaklaşık 2 bin personelle hizmet veren grup, 2017'den beri Lokman Hekim Üniversitesi ile de eğitim alanında yer alıyor.
Grubun en büyük yatırımlarından olan Lokman Hekim Ankara Hastanesi, 1 Ocak itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yeniden ruhsatlandırıldı. Hastane, tedavi hizmetlerinin yanı sıra akademik faaliyetlerin de yürütüleceği Lokman Hekim Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürüldü.
– "Branşlaşmada uygulamanın önemine inanıyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Altuğ, Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan hastanenin hizmet sunum standartları açısından daha güçlü hale geleceğini belirterek, "Lokman Hekim Ankara Hastanesi, Lokman Hekim Üniversitesinin güçlü akademik kadrosunun desteğiyle Türkiye'nin ve dünyanın sayılı sağlık kurumları arasında yer alacak." ifadelerini kullandı.
Lokman Hekim Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önümüzdeki dönemde normal tedavi hizmetlerine devam edeceğini vurgulayan Altuğ, güçlü akademik kadronun aktif yer alacağı sistemle sağlık hizmeti sunumunda öne çıkmayı amaçladıklarını dile getirdi.
Lokman Hekim Üniversitesinin doğu ile batı tıbbını sentezleyen bakış açısına vurgu yapan Altuğ, öğrencilere şu çağrıda bulundu:
"Lokman Hekim Üniversitesi olarak eğitimde, branşlaşmada uygulamanın önemine inanıyoruz. Çok iyi tıp eğitimi almış olmanızın, çok iyi sağlık bilimleriyle ilgili eğitim almış olmanızın önemi elbette büyük ancak bir bu kadar da bu eğitimi bütünleyen uygulamanın, uygulamaya dönük pratiklerin de çok büyük önemi var diye düşünüyoruz. Lokman Hekim Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sayesinde uygulamada çok önemli bir fark yaratacağımıza inanıyoruz."
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