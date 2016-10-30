Anlı ve Kışanak tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca haklarında başlatılan terör soruşturması dahilinde gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Benzer Başkanları Fırat Anlı ve Gültan Kışanak, emniyette 5 gün süren ifade işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorguları sona eren Anlı ve Kışanak, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Benzeyen Başkanı Anlı tutuklandı

Gözaltına alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Benzeşen Başkanlarından Fırat Anlı sevk edildiği nöbetçi duruşma tarafından tutuklanırken, Gültan Kışanak’ın sorgusu devam ediyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca haklarında başlatılan terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Benzer Başkanları Fırat Anlı ve Gültan Kışanak, emniyette 5 gün süren açıklama işlemlerinin ardındaki bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki sorgulaması sonrası mahkemeye sevk edilen Fırat Anlı sevk edildiği nöbetçi duruşma göre tutuklanırken, Gültan Kışanak’ın sorgusu devam ediyor

Mehmet Pişkin