Anne adaylarının doğum odası telaşı

Türkiye’de doğumhane organizasyonları her geçen gün yaygınlaşıyor. Anne adayları bu organizasyonlara doğuma haftalar kala karar verirken, bir taraftan doğum diğer taraftan da doğum odası organizasyonu telaşı yaşıyor. Diyarbakır’da organizatörlük yapan Duygu Berakatoğlu, doğumhane dekor organizasyonlarının yeni trendler aralarında yer aldığını belirterek, bu organizasyonların yoğun alaka gördüğünü kaydetti. Mağazalarını ilk açtıklarında cümbür cemaat tarafından altı aya dek kapatılacaklarının öngörüldüğünü anlatan Berakatoğlu, “Fakat ikinci yılımızı bitirmek üzereyiz. Yani epeyce rağbet var. Batman’dan, Mardin’den gelen teklifler var. Hafta sonları çevre illerden ziyaretçimiz oluyor. Oralara da organizasyonlar istiyorlar. Teklifler oluyor. Orada da şubelerimiz var onlara yönlendiriyoruz. Toplum olarak çok fena süreçlerden geçtiğimiz günlerde bile beklemediğimiz ilgiyi gördük. Çünkü insanlar farklı şeyler gerçekleştirmek istiyorlar” dedi.

Doğum odalarını daha çok anne adaylarının süslediğini, kendilerinin sadece ürün verdiğini gösteren Berakatoğlu, “Kadınlar geliyorlar kendi ürünlerini buradan alıyorlar, kendi odalarını kendileri süslüyorlar. Organizasyon fiyatlarımız değişiyor. Masa kurulumumuz 300 liradan başlıyor ve gidiyor. Biz organizasyon aldığımız zaman müşteriye bütçelerini soruyoruz. Müşterinin bütçesi doğrultusunda bir organizasyon hazırlıyoruz. Müzisyen isteyen oluyor, palyaço isteyen oluyor. Ekstra ikramlık isteyen oluyor” diye konuştu.

Ejder Ediz Işık