Anne ben arkadaşıma gidiyorum dedi, bir daha geri dönmedi

Oğlunun yolunu gözleyen üzgün anne Elmas Aslıbay ise oğlunun hayatından endişe ediyor. Anne Elmas Aslıbay, “Sen mahrum bir yanım yetkisiz oğlum. Seni çok özledim, ne olur evine dön. Kendini yakma, dost kurbanı olma. 10 gündür haber değil senden. Bize bizden fayda var, kimseden değil. Allah aşkına vicdana gel, bize dön, seni çok seviyorum” diyerek ağıtlar yakıyor.

En son geçtiğimiz hafta Salı akşamı oğluyla telefonda konuştuğunu belirten Aslıbay “Eve gelmesini söyledim oysa arkadaşının evinde olduğunu söyledi. O akşam saat 22.00’dan sonradan da telefonu aralıksız kapalı. Her kapı çalındığında kalp atışlarım hızlanıyor” dedi.

Oğlunun her fotoğrafına baktığında göz yaşlarına boğulan Elmas Aslıbay, evinin önünde hava kararıncaya dek oturup oğlunun yolunu gözlüyor. Yakınları ise biran olsun kendisin yalnız bırakmıyor ve sıkıntılarına ortak oluyor.

Ailenin 8 kardeşten en küçükleri olan Furkan Aslıbay’ın kardeşleri ve yengesi ile amcaları da Furkan’ın ortadan kaybolmasına bir sebep bulamadıklarını belirterek ”Hepimiz onu fazla seviyoruz,hiçbir şey bizden gizlemezdi,en büyük gerçek dışı TIR şoförü olmaktı ve ehliyet elde etmek için müracaat etmişti” ifadelerini kullandı.

Ziya Akyıldız