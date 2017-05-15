Anne ile oğlu kazada hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere kadar, Açık Fikirli’ın Didim ilçesinden düğünden dönen ve Adıyaman’a dışarı giden Ahmet K. idaresindeki 02 KR 906 plakalı araba, sabahtan erken saatlerde Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşısında şeride geçti. Kazada otomobilde bulunan 63 yaşındaki Perize Kuştepe olay uygun hayatını kaybederken, 43 yaşındaki oğlu Veysel Kuştepe de kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kazada sürücü Ahmet Kuştepe ile araçta bulunan Istek Kuştepe, Tülay Kuştepe ve Bilal Mirza Kuştepe yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Ereğli Devlet Hastanesinde çare altına alındı. Kazadan sonra kullanılamaz ayla gelen otomobil albenili göre bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.