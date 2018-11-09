Anne oğluna, ağabey kardeşine umut oldu

KONYA (AA) – Konya'da böbrek yetmezliği nedeniyle organ bağışı bekleyen 29 yaşındaki Sezai Koç'u annesi, 38 yaşındaki Adem Erdinç'i ise ağabeyi hayata bağladı.

Başkent Üniversitesi Konya Hastanesinde, anne ve ağabey tarafından bağışlanan böbrekler, iki hastayı sağlığına kavuşturdu.

Annesi Şerife Koç'tan (57) alınan böbrek ile sağlığına kavuşan Sezai Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, böbrek yetmezliğini bir ay önce öğrendiğini söyledi.

İlk olarak kardeşinin böbreğinin nakledileceğini, fakat hızlı uyum sağlayacağı için annesinden nakil yapılmasının uygun görüldüğünü ifade eden Koç, "Bugün böbrek nakli gerçekleşti. Anneme ne kadar teşekkür etsem azdır. Bana ikinci kez hayat verdiği için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ağabeyi Müslüm Erdinç'in (41) verdiği böbrekle yeniden hayata tutunan Adem Erdinç ise mutlu olduğunu ve kendisini çok iyi hissettiğini anlattı.

Ağabeyi için biraz üzgün olduğunu belirten Erdinç, "Sonuçta ağabeyim böbreğinin birini bana verdi. Yaklaşık bir yıldır diyalize giriyordum. Ağabeyime teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

– "Türkiye transplantasyonda en iyi 5 ülkeden biri"

Operasyonu gerçekleştiren Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyada organ nakli konusunda Türkiye'nin ilk etkili yasayı çıkaran ülkelerin başında geldiğini anımsattı.

Vefat eden insanlardan daha fazla organ nakli yapılması gerektiğine dikkati çeken Haberal, şöyle devam etti:

"Bütün bunlara ve teknik imkanlara rağmen ölen insanların sadece yüzde 30'unun organlarından yaralanabiliyoruz. Bu ülkede 70'ten fazla böbrek, 40'tan fazla karaciğer, 20'den fazla kalp ve 5 civarında da akciğer transplantasyonu yapan merkez var. Türkiye özellikle canlıdan yapılan transplantasyonda dünyanın en iyi 5 ülkesinden biri. Bugün 20 binden fazla böbrek hastası organ bağışı bekliyor. İnsanların organlarının alınmasında bir sakınca yoktur. Keza, Din İşleri Yüksek Kurulu da yayımladığı genelgeyle bu konuyu teyit etmiş oldu."

Haberal, operasyonun gayet başarılı geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hastalarımızdan birisine annesinin, birisine de ağabeyinin böbreğini taktık. Bu insanların hayatı ameliyat masasında değişiyor. Çünkü takılan organ o esnada çalışmaya başlıyor. Bu bakımdan oldukça önemli. Biz Transplant Oyunları organize ediyoruz. Dünyada bu işle ilgili bir federasyon var. Seneye İngiltere'de bu düzenlenecek. İnşallah 2020'de de biz bu oyunları Türkiye'de düzenleyecek ve dünyayı Türkiye'ye getireceğiz."