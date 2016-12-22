Anne Suriye, oğlunu Suriyede şehit verdi

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 120. gününde terör örgütü DAEŞ mensuplarıyla Suriye’de El Bab bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen Bilirkişi Çavuş Osman Çelik’in acı haberi Argıncık Mahallesi’ndeki ailesine ulaştı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, acı haberin peşinde yakınları da eve akın etti. 10 kardeşin 8’incisi olan bekar Osman Çelik’in acılı annesinin adının Suriye olduğu öğrenildi.

5 aydır Zincidere Komando Tugayında bilirkişi çavuş olarak tayin yapan ve geçici görevle Suriye’ye giden Şehit Bilirkişi Çavuş Osman Çelik, yarın Cuma namazına müteakip Kayseri Kalem Kırdı Camiinden son yolculuğuna uğurlanacak.