Anne ve kardeşinde meme kanseri olanlar dikkat etmeli

Memorial Dicle Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Gül Apaydın, “1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı” nedeniyle meme kanseri ve tedavisi hakkında data verdi. Meme kanseri riskini en üye indirmek için hastalığa neden olan istikrarsız tehlike faktörlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini anlatan Apaydın, “Hormonlu gıdalardan ve bilhassa yağlı yiyeceklerden uzakta durmak, birincil doğumu 25 yaşından önce yapmak ve emzirmeye itina uygulamak, içki ve sigara kullanmamak meme kanseri riskini azaltan önemli faktörlerdir. Son dönemlerde soya izoflavanlarının östrojene aynı etkileri meme kanseri ile ilişkili olabileceği deneysel çalışmalarda ortaya koyulmuştur. Ayrıca A, C, E vitaminleri ile beta karotenin, likopenin ve antioksidanların beceriksiz olması meme kanseri riskini artırabilir. Ayrıca bu kanser türünde genetik aşinalık da çok önemli bir faktördür. Özellikle annesi ve kız kardeşi meme kanserine yakalanmış olan kişiler risk grubunda olduklarını kasten, uyumlu hekim kontrolünde olmalı ve takibi ihmal etmemelidir” dedi.

“Meme kanseri ayrıntılarıyla çare edilebiliyor”

Günümüzde meme kanseri vakalarının artmakla birlikte tedavideki manâlı gelişmelerin de hayat süresini arttırdığına uyarı çeken Apaydın, “Erken dönemde teşhis edilen meme kanseri vakaları, günümüzde iyice tedavi edilebilmekte ve hasta kanserden kurtulmaktadır. Kanser tanısı konulan hastalar; sosyal yaşamdan kopmamaları, morallerini yüksek tutmaları ve tedavi sürecinde yaşanabilecek sıkıntıları en aza indirecek önlemler açısından bilgilendirilmelidir. Hastaların günlük yaşamlarına devam etmelerini karşılamak, çare sürecinin olumlu sonuçlanması için epeyce önemlidir” diye konuştu.

“Yalnızca kanserli dokular çıkarılıyor”

Meme kanseri tanısı konulan hastalarda bir takım teşhis yöntemleri yapılarak, hastalığın başka organlara da metastaz durumunun, yani yayılıp yayılmadığı araştırıldığını aktaran Op. Dr. Apaydın, şunları kaydetti:

“Böyle bir durum yahut ve kanser memede sınırlıysa cerrahi çare planlanır. Bir Takım özellikli durumlarda ameliyat öncesi neoadjuvant tedavisi yapılması gerekebilir. Her meme kanserinde memenin tümünü almaya lüzum yoktur. Tümörün bulunduğu bölgeye, yerleşim şekline ve türüne göre meme koruyucu cerrahiler ön plana çıkmaktadır. Bu tedavide memenin hepsi değil sadece tümörlü bölge alınmaktadır. Multidisipliner yaklaşma ile cerrahi sonrası kemoradyoterapi nüks oranını epeyce azaltmaktadır. Total mastektomi yapılsa bile rekonstrüktif cerrahi ile hastaya yeni bir meme yapılması mümkündür.”

“B vitamini meme kanseri riskini azaltıyor”

Zinde bir bağışıklık sisteminin tüm hastalıklarda olduğu gibi meme kanserinden korunmada da etkin bir faktör olduğuna muhabere eden Apaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her gün uyumlu olarak lif ve probiyotik maya içeren gıdaların yanı sıra süt, yoğurt gibi gıdaların da alınması ayrıca sağlığın korunması ayrıca de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ile kanser riskini azaltan kayda değer faktörlerdir. Son yıllarda bir takım merkezlerde yapılan çalışmalar, B vitamininin meme kanseri riskini belirli oranda azalttığını göstermektedir. Bir başka çalışmada B vitamini eksikliği olan ve meme kanseri teşhisi konulan hastalarda, metastaz riskinin B vitamini düzeyi olağan olanlara göre daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Balık, yumurta sarısı, süt ve süt ürünleri, tereyağı B vitamininden zengin olan besinlerdir. Ayrıca ahenkli hayat ve dinç beslenmeye ek olarak günde 1-2 saat yapılan egzersizin meme kanserini azalttığı görülmüştür.”