Anne ve oğul hayatlarından 110 kiloyu çıkardı

Özel bir hastanede geçirdikleri kapalı obezite ameliyatı sonrası 115 kiloyla ameliyat olan anne Nevin Erdana bir yılda 80 kiloya düşerken, 170 kilo ağırlığında olan oğlu Kamil Erdana ise 9 ayda 75 kilo vererek 95 kiloya geriledi.

Anneye ve oğluna uyguladıkları ameliyat hakkında bilgiler veren Obezite ve Reflü Cerrahisi Uzmanı Genel Cerrah Op. Dr. Cavit Göktaş, obezitenin genetik bir hastalık olduğunu söyledi. Op. Dr. Göktaş, “Obezite şikayetiyle bize başvuran anne-oğul hastalarımız, gerçekleştirdiğimiz laparoskopik tüp mide operasyonuyla kısa sürede kilo vermeye başladı.

Ilk Kez bize Nevin Bayan başvurmuştu. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan ve kilo vermeye başlayan hastamızın ardındaki oğlu da ameliyat olmaya karar verdi ve aynı şekilde başarıyla kilo vermeye başladı. Bilinen bir hakiki var fakat, obezite dünyada manâlı bir sorun haline gelmiştir. Son dönemlerde artış gösteren obezite, keza genetik bir hastalık durumundadır. Ameliyatını gerçekleştirdiğimiz anne oğul da buna en güzel örnek olmuştur. Erdana ailesi, artık yaşamlarına daha dinç bireyler olarak devam edecekler. Onlara ömür boyu sağlık diliyorum” dedi.

Önce kendisinin ameliyat olduğunu söyleyen anne Nevin Erdana ise, “Ameliyat olmadan önce 115 kiloydum. Bir yılda 35 kilo verdim ve şu an 80 kiloyum. Benim ameliyatımdan daha sonra oğlum da ameliyat olmaya karar verdi. Şimdiki halimizden fazla memnunuz. Doktorumuz Cavit Göktaş’a ve sağlık ekibine fazla teşekkür ediyoruz” dedi.

Mustafa Mert

