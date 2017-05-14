SİVAS (AA) – Suşehri ve Zara ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Aynı zamanda şehit kardeşi olan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Suşehri İlçe Başkanı İsa Kuzpınar tarafından ilçedeki bir kafeteryada düzenlenen programda konuşan Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, tüm şehit annelerinin ellerinden öptüğünü söyledi.

Vatan uğruna hayırlı evlatlar yetiştiren anneleri her zaman şükranla andıklarını ifade eden Uzunoğlu, “Böyle anlamlı bir günde hep birlikte, bir arada olmaktan mutlu olduğumuzu ifade ediyorum. Bizler de sizlerin bir evladıyız. Sizler bu vatan için evlatlarınızı verdiniz. Ama artık hepimizi bir evladınız olarak görmenizi istiyoruz.” dedi.

Şehit aileleriyle daha sık bir araya geleceklerini dile getiren Uzunoğlu, şunları kaydetti:

“Bugün burada Koyulhisar ilçesinden gelen şehit ailemiz var. Artık bunu kaynaştıracağız. İnşallah Eğriçimen Yaylası’nda Sivas’ın vadide bulunan ilçelerindeki şehit ailelerimizi ağırlamak için bir program tertip edeceğiz. Bizim kapımız şehit ailelerimize her zaman açıktır. Bizler onların emrindeyiz. Bizler vatan uğruna canlarını seve seve veren tüm şehitlerimizin ailelerinin emrindeyiz.”

Kuzpınar ise şehit annesi başta olmak üzere, tüm şehit annelerinin ellerinden öptüğünün söyleyerek, programa katılanlara teşekkür etti.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Yavuz’un da katıldığı program sonrası, Türk bayrağına sarılı hediyeler şehit annelerine takdim edildi.

– Zara

Zara ilçesinde de Belediye tarafından Anneler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirilen programda konuşan Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, “Bizler, ‘Cennet anaların ayakları altındadır’ diyen dinin mensuplarıyız. Onlara bir gün değil her gün kıymet vermeliyiz.” dedi.

Programda, Halil İbrahim Çifçi İlkokulu ana sınıfı öğrencileri çeşitli gösteriler sundu. Programın son bölümünde sahne alan Türk Halk Müziği Sanatçısı Pınar Dağdelen, anneler gününe özel şarkılar seslendirdi.

Programa, Zara Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.