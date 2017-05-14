SİVAS (AA) – Suşehri ilçesinde, Vadi Doğa Aktiviteleri Kulübü (VADAK) üyeleri Anneler Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenledi.



Bisikletleriyle İlçe Hükümet Konağı önünde toplanan VADAK üyeleri, yaklaşık 20 kilometrelik bisiklet turu yaptı.

VADAK Başkanı Metin Doğruyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünün anneler için özel bir gün olduğunu söyledi. Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Doğruyol, “VADAK üyeleri olarak Anneler Günü’nde farklı bir etkinlik yaptık. Ahirete intikal eden annelerimize Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olan tüm annelerimizin ellerinden öpüyoruz.” dedi.

Doğruyol, düzenledikleri bisiklet turuna bazı annelerin de katıldığını ifade etti.

– Gürün

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ailenin, toplumun ve dünyanın yükünü çeken annelerin sabrı, cesareti ve karşılıksız sevgiyi öğrettiğini belirten Çiftçi, “Annelerimiz, hayatlarını çocukları uğruna harcayan, yani bizler için feda eden kanatsız meleklerimizdir.” ifadesini kullandı.

Anneler Günü’nü kutlayan Çiftçi, mesajında şunları kaydetti:

“Yaşlarımız ne kadar ilerlerse ilerlesin, annelerimizin gözünde hep korunmaya ihtiyacı olan birer çocuk olarak yaşamımızı sürdürüyoruz. Sorgusuz sualsiz sığındığımız ilk limanımız olan annelerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Vatanımızın birliği ve bütünlüğü için canını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Ayrıca birbirinden kıymetli tüm annelerimize sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.”