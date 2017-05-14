SİVAS (AA) – Ulaş ilçesinde, Anneler Günü dolayısıyla program düzenledi.

Ulaş Belediyesi, Ulaş Gölü mesire alanında düzenlediği etkinlikle Anneler Günü’nü kutladı.

Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, tüm annelerin gününü kutlayarak, şunları kaydetti:

“Bir toplumu değiştirmek istiyorsanız kadın yetiştirin. Gerçekten de tarihimize baktığımızda geçtiğimiz çok önemli yolların muhteşem annelerin çocuklarından çıktığını görüyoruz. Yavuzları, Fatihleri yetiştiren analardır. İnşallah Türkiye’nin, dünya tarihinde en mükemmel şekilde yerini alması için siz analar Fatihler, Yavuzlar yetiştireceksiniz.”

Belediye Başkanı Göçgün de annelerin dünyanın en değerli varlığı olduğunu söyledi.

Anneler Günü’nü tebrik eden Göçgün, “Sadece bir gün değil, her gün annelerimizi başımızın tacı yapmalıyız. Annelerimize karşı ‘öf’ bile demememiz gerekiyor çünkü şuna inanıyoruz ki cennet anaların ayakları altındadır. Onun için gençliğin annelerin kıymetini çok iyi bilmesi gerekiyor. Anneler huzur toplumunun baş mimarıdır.” diye konuştu.

Yılmaz ve Göçgün, etkinlikte “yılın annesi” seçilen annelere plaket verdi.

Programda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu programa katılanlara yemek ikramı yapıldı.