SİVAS (AA) – Sivas’ta Anneler Günü dolayısıyla eğlence programı düzenlendi.

Mavi Yel Değirmeni Kültür ve Sanat Derneği tarafından dernek binasında düzenlenen programda, davetliler canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Dernek Başkanı Süheyla Bulut, programda yaptığı konuşmada, bütün annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Annelerin omuzlarındaki yükü birkaç saatliğine de olsa hafifletmek adına böyle bir program düzenlediklerini dile getiren Bulut, “Bütün annelerin programdan keyifle ayrılması için dernek olarak elimizden gelen çabayı sarf ettik. Bu tür etkinliklerimiz bugünle sınırlı kalmayacak çünkü bizim için annelerimiz her gün özeldir.” dedi.