  •  
  •  
  •  
  •  
Son Dakika
14 Mayıs 2017 Pazar

Ana Sayfa   >   Genel   >   Anneler Günü

Anneler Günü

14 Mayıs 2017 Pazar, 15:40

Benzer Konular

Çiçekleri şehit oğullarına götürdüler
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:

SİVAS (AA) – Sivas’ta Anneler Günü dolayısıyla eğlence programı düzenlendi.

Mavi Yel Değirmeni Kültür ve Sanat Derneği tarafından dernek binasında düzenlenen programda, davetliler canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Dernek Başkanı Süheyla Bulut, programda yaptığı konuşmada, bütün annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Annelerin omuzlarındaki yükü birkaç saatliğine de olsa hafifletmek adına böyle bir program düzenlediklerini dile getiren Bulut, “Bütün annelerin programdan keyifle ayrılması için dernek olarak elimizden gelen çabayı sarf ettik. Bu tür etkinliklerimiz bugünle sınırlı kalmayacak çünkü bizim için annelerimiz her gün özeldir.” dedi.

Sivas

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com