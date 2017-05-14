KIRŞEHİR (AA) – Kaman Gençlik Merkezi tarafından Anneler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kaman Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan, merkezde düzenlenen etkinlikte, annelerin kıymetinin her zaman bilinmesi gerektiğini söyledi.

Arslan, “İnsanoğlu yaratılış gereği kadına değer vermeli, onu yüceltmelidir. Annelerimizi bir gün değil, her zaman baş tacı yapıp el üstünde tutmamız gerekir. Buradan tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum.” dedi.

Etkinlikte, “kadınlara verilen önem”, “kadına şiddetin önlenmesi”, “sosyal yaşamda kadının yeri” konularında sunum yapıldı.

Programa katılan kadınlara karanfil dağıtıldı.

Öte yandan, Kaman Ülkü Ocakları üyeleri de gün dolayısıyla ilçe merkezinde karanfil dağıttı.