KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla karanfil dağıttı.

İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak ve eşi, komutanlık görevlileriyle birlik anneler günü dolayısıyla bir alışveriş merkezinde kadınlara karanfil dağıttı.

Çakmak, program sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutladığını ifade etti.

Bu vatan için kahraman evlatlar yetiştiren ve gerektiğinde evlatlarıyla birlikte cephelerde omuz omuza savaşan fedakar annelerin her zaman baş tacı olduğunu belirten Çakmak, “Anneler Günü’nü jandarma olarak kutladık. Annelerimizi bir günle sınırlamamak gerekir. Sevgimizi, saygımızı her gün vermemiz gerekiyor. Jandarma olarak güzel bir etkinlik düzenledik. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun.” dedi.