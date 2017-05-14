KAYSERİ (AA) – Kayseri’ye farklı şehirlerden ve ülkelerden gelen üniversite öğrencileri, Anneler Günü dolayısıyla gül dağıttı.

Çeşitli ülkelerden ve şehirlerden üniversite okumak için kente gelen öğrenciler, annelerinden uzakta olmanın burukluğunu bir nebze de olsa azaltabilmek amacıyla Kayserili anneler için kendi harçlıklarıyla yaklaşık 100 gül aldı.

Kent merkezinde bir araya gelen öğrenciler aldıkları gülleri, annelerine hediye etmeleri için çocuklara ve gençlere dağıttı.

Erciyes Üniversitesinde Gazetecilik Bölümü okuyan Ejaz Kadry, 4 yıldır ülkesinden ve ailesinden uzakta olduğunu, böyle bir günde annesinden uzakta olduğu için üzgün olduğunu söyledi.

Kendi annesine bir hediye veremese de Kayserili anneler için arkadaşlarıyla böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Kadry, şunları kaydetti:

“Bugün Anneler Günü, biz annelerimizden çok uzaktayız. Bu yüzden arkadaşlarımla beraber böyle bir etkinlik yapmak istedik. Annesinin yanında olup da değerini bilmeyen ya da annesinden uzakta yaşayan olabilir. Biz bu anneler için de bu etkinliği yapmak istedik. Çocukların ve gençlerin annelerine vermeleri amacıyla gül hazırladık. Güllerin yanında annelerin değerini anlatan hadis-i şeriflerin yazılı olduğu kağıtları da verdik. Umarım yapmış olduğumuz bu iş faydalı olur ve buradaki annelerin yüzünü güldürürüz. Ayrıca annelerimizden ne kadar uzakta olsak da onlar dualarıyla bizim hep yanımızda bunu biliyoruz.”