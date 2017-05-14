ANKARA (AA) – Ankara’da bir araya gelen bir grup, Anneler Günü’nü annelerine ve eşlerine hizmet ederek kutladı.

Genç Kalecikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği organizesinde, Akyurt ilçesi Güzelhisar mesire alanında Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen programa, Dernek Başkanı Gökhan Balcı, dernek yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Akyurt İlçe Başkan Yardımcısı Murat Yıldırım, AK Parti Pursaklar Kadın Kolları Başkanı Hacer Altıntaş ile çeşitli derneklerin başkanları katıldı.

Programda, eşlerine ve annelerine yemek ikram edip hizmet eden katılımcı erkekler ve gençler, çeşitli hediyeler de armağan etti.

İkram ve hediyeleşmenin ardından katılımcıların çuval, kaşıkla yumurta taşıma, halat çekme ve anneler arasındaki bilgi yarışlarıyla süren programda söz konusu yarışlarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Dernek Başkanı Gökhan Balcı, programda yaptığı konuşmada, “Anneler günü dolayısıyla bugün değişiklik olsun diye açık havada, mesire alanında Anneler Günü programı düzenledik. Bizim için her gün Anneler Günü’dür. Başta şehit analarımız olmak üzere tüm annelerin ve anne adaylarının bugününü kutluyor, ellerinden öpüyorum.” dedi.

Program, anne adaylarına çeşitli hediyelerin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.