Anneler Günü hediyesi için yeni moda ürünler

Crowdsourcing araştırma platformu Roamler Türkiye’nin yüzde 45’i kadın yüzde 55’i erkek toplam 300 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmada Anneler Günü’nü kutlayan tüketicilerin armağan olarak seçim ettiği ürün grupları ve markalar konusunda önemli sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmaya göre; Anneler Günü temalı reklamların olduğu en fazla dikkat çeken mecra TV oldu. Onu internet, sosyal medya, açık hava ve son sırada gazete/dergi ile araç giydirme peşine düşüp takip ediyor. Araştırmada tüketicilerin en çok dikkatini çeken reklamların hediye satın alma kararlarını ne yönde etkilediği konusunda da kayda değer sonuçlar ortaya çıkıyor. Uyarı çeken markanın reklamını izlemeden önce de izledikten daha sonra da o markaya ait armağan almayı düşünmeyenler çoğunlukta (yüzde 67). Kişiler daha evvelden o markayı seçim etmiyorsa, reklamlar uyarı çekse zeka bu satın almama durumunu öyle değiştirmiyor. Bütün tersi durumda, dikkat çekici reklamların o markayı tercih etmede kararlarını olumlu olarak değiştireceğini bildiren kesim (yüzde 13) ise hiç de eksik değil. Reklam öncesi markayı tercih ederken reklam sonrası da satın alma kararını koruyan bir kitle de mevcut (yüzde 17). Çok ufak bir kitle de (yüzde 3) izledikleri reklamın satın alma kararını olumludan olumsuza çevireceğini belirtiyor.

Anneler Günü’nü düzenli kutlayanların oranı yüzde 63

Her yıl ahenkli olarak Anneler Günü’nü kutlayanların oranı yüzde 63 iken, bu sene kutlayacakların oranı ise yüzde 89. Her 10 kişiden 7’si sadece annesinin annelerinin Anneler Günü’nü kutlarken, buna ilaveten 2’si benzeşen ve eşinin annesini, 1’i büyükannesinin de Anneler Gününü kutlamayı planlıyor. Katılımcıların yüzde 73’ü anneler gününün bütün olarak hangi tarih olduğunu bilirken, yüzde 20’si bilmiyor. Kalan yüzde 7’si ise tarihi yanlış biliyor. Anneler gününü kutlayacak olan katılımcıların planları aralarında yüzde 79 oran ile ilk sırada hediye elde etmek gelirken, onu sırasıyla evde program yapmak ve dışında yemek programı gerçekleştirmek takip ediyor.

Armağan alırken birine danışılmıyor

Anneler Günü’nü armağan alarak kutlayacaklarını bildiren kesim büyük oranda (yüzde 70) son hafta hediyesini almış oluyor. aynı zamanda hediye almayı son 2 güne bırakanların oranı (yüzde 30) eksik değil. Bunun başlıca sebepleri de; kampanyaların son günlerde daha avantajlı olduğu algısı, belirsiz kalma, zaman bulamama olarak gösteriliyor. Hediye almayı planlayanlar; armağan alırken büyük oranda hediye alacağı kişiye ne istediğini veya neye ihtiyacı olduğunu sormuyorlar. Armağan alırken de aynı şekilde genellikle birilerine danışılmıyor.

Hediye alışverişlerinde geleneksel mağazalar daha artı seçim ediliyor

Son senelerde online alışveriş yükselişte olmasına rağmen; hala geleneksel mağazalardan alışveriş (yüzde 88), online alışverişe (yüzde 36) göre daha artı tercih ediliyor. Bunun yanı sıra keza online, keza mağaza alışverişi yapan ufak bir kesim de bulunuyor. Cinsiyet detayına bakıldığında daha fazla erkeklerin (yüzde 63) online alışverişi seçim ettiği görülüyor. Markaların kendi web siteleri yerine, çok daha ayrı mahsul çeşidi seçeneği sunan sitelerin seçim edildiği görülüyor.

Anneler Günü alışverişi bütçesi 50-100 TL

Anneler Günü alışverişine ayrılan bütçe ise sıradan 50-100 TL aralığında. Alınması düşünülen hediye kategorilerinin içinde en yüksek paya sahip olan şahsi tasarım hediyeler (yüzde 19) öne çıkıyor. Bunu eşdeğer oranlar ile moda (yüzde 18), çiçek (18) , ufak konut aletleri (yüzde 18) takip ediyor. Ev&bahçe dekorasyonu (yüzde 6), hobi (yüzde 3), elektronik ürünler (yüzde 3), kozmetik (yüzde 2) grubu ürünlerinin hediye olarak tercih edilmede son sıralarda olduğu görülüyor.

Online çiçek alışverişi, geleneksel alışverişe yaklaşıyor

Anneler günü deyince akla birincil gelen hediyelerden biri olan çiçekte online alışveriş (yüzde 46), geleneksel alışverişin (yüzde 54) tahtına geçmeye fazla yaklaşmış durumda.

Minik konut aletleri tercihlerinde blender ve meyve sıkacağı başı çekiyor

Küçük konut aletleri kategorisinde ise popüler ürünler; blender ve meyve sıkacağı olurken, moda kategorisindeki tercihlerin yarısını giyim ürünleri kimsesiz oluştururken, kundura (yüzde 24), çanta ve aksesuar ürünleri yüzde 11’er, saat ve mücevher ürünleri ise yüzde 3’er pay ile son sırada geliyor.

şahsi tasarım ürünlerinin payı çabuk artıyor

“Geçen yıl annenize ne armağan aldınız?” sorusuna “kişisel tasarım armağan” cevabını verenlerin oranı yalnızca yüzde 6 iken, bu sene bu oran yüzde 19’a çıkarak, en popüler armağan tercihi oldu. kişiye özel tasarım ürünleri geçen seneye oranla payını arttırıp en üstteki sıraya otururken, bir takım kategoriler de düşüşe geçmiş durumda. Armağan alınması planlanan geri kalan; kozmetik, elektronik ürünler, hobi kategorileri daha eksik seçim ediliyor.

Cep telefonu, tablet öncelikle olmak üzere elektronik ürünler, geçen yıl yüzde 13 oranında tercih edilirken, bu sene bu oran yüzde 3’e düşmüş durumda. Kozmetik ürünleri de yüzde 6’dan yüzde 3’e gerileyerek hediye olarak en son tercih edilen kategori oluyor. Annesine kitap almayı planlayanların oranının az olması uyarı çekiyor. Hediye alacağını gösteren her 100 kişiden yalnızca 3’ü kitap almayı düşünüyor.

Son dönemlerde Madam Coco, English Home gibi ev eşyaları mağazalarının trend olması, anneler gününde alınacak armağan tercihlerindeki payını da olumlu etkiliyor. Bu sayede Konut & Bahçe dekorasyon ürünleri geçen seneye (yüzde 2) kadar bu yıl (yüzde 6) payını artmış durumda.

Markalar ve tüketiciler için kayda değer bir gün olan Anneler Günü için hediye alışverişlerinin 1 hafta öncesinden başladığı düşünüldüğünde, Anneler günü konseptli iletişim çalışmalarının satın alma kararını etkilemesi açısından muhabere ve annelere özel ürünlerin ön plana çıkarılması büyük ağırlık taşıyor.