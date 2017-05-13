SİVAS (AA) – Ulaş Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencileri, Teknoloji ve Tasarım

derslerinde anneleri için ahşap boyama hediyeleri hazırladı.

Okul Müdürü Ramazan Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin Anneler Günü’nde annelerine vermek üzere ahşap tablo, sandık ve tepsiler yaptıklarını söyledi. Baker, hediyelerin hafta içerisinde yapılacak Anneler Günü programında verileceğini belirtti.

Teknoloji ve Tasarım öğretmeni Şükrüye Kılınç da boş ahşap olarak aldıkları tepsi, sandık ve kutuları önce boyadıklarını söyledi.

Daha sonra öğrencilerin anneleriyle çekilmiş fotoğrafları ahşaplara yapıştırdıklarını aktaran Kılınç, “Malzemeleri daha sonra verniklediklerini, boncuklarla süslediklerini ve hediye paketi yaptıklarını belirtti. Kılınç, “Öğrencilerimiz büyük bir istek ve çabayla çalışarak hediyelerini anneler gününe yetiştirdiler ve ortaya çıkan sonuç hepimizi çok mutlu etti.” dedi.

Öğrencilerden Gülbahar Çınar da “Kendi ellerimizle yaptığımız hediyeler, satın alınan hediyelerden çok daha

kıymetli ve anlamlıdır diye düşünüyoruz, annelerimiz bizleri büyütürken sonsuz

emekler veriyor, tabi ki onlar için ne yapsak azdır.” diye konuştu.