Anneler Günü'nde çiçeğini şehit oğlunun mezarına götürecek

SİVAS (AA) – SERHAT ZAFER – Van’ın Gürpınar ilçesinde PKK’lı teröristlerce menfeze tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 32 yaşında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Talha Emre Zileligil’in annesi Zübeyde Zileligil, yüreğinde, evladı olmadan ilk Anneler Günü’nü yaşamanın hüznünü taşısa da şehit annesi olmaktan gurur duyuyor.

Örtülüpınar Mahallesi’ndeki evlerinde eşi Aydın Zileligil ile her gün evlerinin duvarlarında asılı şehit oğlunun fotoğraflarına bakarak teselli bulan anne Zübeyde Zileligil, oğlunun şehadetinin üzerinden yaklaşık 7 ay geçtiğini söyledi.

Bu acının tarifi olmadığını, dört evladından birini vatana şehit verdiğini dile getiren Zileligil, “Kader mi yazgı mı bilemiyorum.” dedi.

Zileligil, oğlunun acısını unutmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, “Ama her geçen gün korlanıyor, sönmeyen bir ateş. Şehit annesi olarak bir saygınlık kazandım. Gurur verici bir şey ama bu tarafı da çok acı. Şehit annesi olarak evladımla gurur duyuyorum ama acısı çok büyük.” diye konuştu.

– Arkadaşlarında oğlunun kokusunu arıyor

Oğlunun şehit olmadan önce her Anneler Günü’nde kendisini telefonla aradığını anlatan Zileligil, şöyle devam etti:

“Konuşmayı çok sevmezdi, üç dört kelime halimi hatırımı sorardı. Öyle derin derin her şeyi anlatmayı sevmezdi, gülerdi. Arkadaşları bazen ziyaretime geliyor, onlarda oğlumun kokusunu arıyorum. Allah diğer askerlerimize uzun ömür versin, kimseye evlat acısı yaşatmasın. Oğlum askerliğe çok hevesliydi, ortaokulda astsubaylığa gitmek istedi. O zaman küçüktü, ben belgelerini yırttım ikna oldu ama liseyi bitirince tutamadım. Gene gitti, çok seviyordu askerliği. Ona özlemim hiç bitmiyor, her an aklımda. Resimleriyle konuşuyorum, karşımdaymış gibi sarılıyorum ama yok, yeniden gelecekmiş gibi bekliyorum.”

Zileligil, şehit oğlunun silah arkadaşlarının sürekli kendilerini aradığını ve teselli verdiğini aktararak, “Bir Emrem gitti ama belki bin tane, belki yüz bin tane, bütün askerler benim oğlum oldu. Hepsinde Emremi görüyorum.” ifadelerini kullandı.

“Onlar bizim gururumuz, şehitlerimiz bizim gururumuz, bugünler için büyüttük.” sözleri ile gözyaşı döken şehit annesi Zübeyde Zileligil, her şehit haberinde aynı acıyı tekrar yaşadığını, oğluna doyamadığını belirterek, tüm şehit annelerine sabır diledi.

– “O bana gelemeyecek ama ben ona gideceğim”

Zileligil, evladı olmadan ilk Anneler Günü’nü geçireceğini dile getirerek, “O bana gelemeyecek ama ben ona gideceğim. O bana çiçek alıyordu, bu Anneler Günü’nde ben çiçeğimi ona götüreceğim.” dedi.

Oğlunu şehit olmadan önce en son 22 Temmuz’da gördüğünü ve çok yorgun bulduğunu anlatan Zileligil, şehidin, 5 yaşındaki kızı Beren’i kendilerine emanet ettiğini aktardı.