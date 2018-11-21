Anneler hikayeleriyle eğitime değer kattı

KIRŞEHİR (AA) – ABDULLAH YILDIZ – Kırşehir'de, bir anaokulu müdürünün velilerin okula ilgisini artırmak için başlattığı projeye katılan 7 ev hanımı, çocuklarının doğruluk, dürüstlük, dayanışma gibi Ahilik değerlerini daha iyi öğrenebilmeleri amacıyla öğretmenlerle el ele vererek 10 farklı hikayeye imza attı.

Merkez Menekşe-Ahmet Yalçınkaya Anaokulu Müdürü Aynur Bayazit'in, velileri okul ortamına dahil etmek amacıyla hazırladığı "Minik Ahiler Değerlerini Öğreniyor" isimli sosyal sorumluluk projesine katılan ev hanımları, öğretmenlerle el ele vererek çalışmaya başladı.

Yapılan toplantılar sonunda öğrencilerin Ahilik değerlerini küçük yaşlarda öğrenmesi için onların anlayacağı şekilde hikaye yazılmasına karar verildi.

Bu kapsamda 7 ev hanımı, günlerce süren çalışmanın sonunda "Beyaz Yuvarlak Taş", "Meraklı Tavşan Tati", "Kırşehir'de Ahiliği Öğrenelim", “Mevlana’nın Öğütlerini Anlamak”, "Çufçufa Binmeyen Kalmasın", "Tekin'in Zaferi", "Kurallar Bizim İçin", "Gülen Yüz Çizelgesi", "Birlikten Kuvvet Doğar", "Arı Vızvızın Mahcubiyeti" adlı hikayeleri yazdı.

Öğretmenler, ilkokul, ortaokul ve lise mezunu olan velilerin yazdığı 10 hikayenin metin ve dil düzenlemelerini gerçekleştirdi. Okul Müdürü Bayazit'in girişimi sonucu Bursa'dan bir grafikerin çizimiyle kitap haline getirilen hikayeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı müşaviri Tuğçe Özer’in katkısıyla 2 bin 500 adet bastırıldı.

Veliler, farklı zamanlarda okuldaki eğitimlere katılarak, yardımlaşma, paylaşma, dayanışma, doğruluk, dürüstlük, adalet, hoşgörü, duygudaşlık gibi Ahilik değerlerini içeren hikayeleri miniklere okuyor.

Okul müdürü Bayazit, bununla da yetinmeyerek çocukların çok sevdiği hikayelerin daha çok çocuğa ulaşması için Kırşehir Mille Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz’in katkılarıyla seslendirme çalışması başlattı. TRT ve Devlet Tiyatroları sanatçıları bu hikayeleri seslendirdi. Hikaye kitapları ve seslendirmelerinin, Türkiye'nin her iline ulaştırılması için okul yönetiminin Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmeleri devam ediyor.

Bayazit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaya koydukları projeyle hem velilerin okula ilgisini artırdıklarını hem de çocukların eğitiminde daha iyi sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

Velilerin çok özverili çalıştıklarını dile getiren Bayazit, şöyle konuştu:

"Burası sosyal ve kültürel açıdan dezavantajlı bölgede bir okul. Velilerimiz genellikle ilkokul, ortaokul ve lise mezunu. Ama projeye ilgileri çok büyüktü. Sadece atölyeyle ilgilenmekle kalmadılar. Hikaye yazma işini evlerinde de devam ettirdiler. Bir hikaye için aylarca uğraştık. Veliler grup olarak yazdılar daha sonra öğretmenlerimiz bunların düzenlemelerini gerçekleştirdi. Yardımlaşma, paylaşma, dayanışma, doğruluk, dürüstlük, adalet, hoşgörü, duygudaşlık gibi Ahilik değerlerini içeren hikayeler yazdılar."

Çocuklar tarafından çok beğenilen bu hikayelerin daha çok öğrenciye ulaşması için Kırşehir'de 250 minik çocuğun katıldığı masal şenliği düzenlediklerini ifade eden Bayazit, bu hikayeler için hazırlattıkları özel kostümlerle ve 7 anaokulundan çocukların rol almasıyla tiyatro şenliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Öğrenci velilerinden Huriye Çelik de bir anda kendisini projenin içinde bulduğunu anlatarak, "Bir hikaye de ben yazdım. Tüm hikayelerin çocukların anlama seviyelerine indirilmesinde katkılarım oldu. Hikayelerimizin Türkiye çapında okunmasını çok arzu ediyoruz. Çünkü bizim değerlerimizi anlatıyor. Ben 'Beyaz Yuvarlak Taş' hikayesini yazdım. Hikayede çocukların tanımadığı kişilere güvenmemeleri ve başlarına gelebilecek tehlikelerin farkına varmalarını anlattım." diye konuştu.

